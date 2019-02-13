Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçarak Ölen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dili Boğazına Kaçarak Ölen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı

7 saat önce

Eyüpsultan'da okulda düşünce dili boğazına kaçarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Dili Boğazına Kaçarak Ölen Küçük Zeynep Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Eyüpsultan'da okulda düşünce dili boğazına kaçarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan'da Yunus Emre İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Azra Zeynep Demir, sınıfta düşmesi sonucu dili boğazına kaçınca fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 10 yaşındaki Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazında sevenleri ve arkadaşları minik Zeynep'e veda ederken, ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Minik Zeynep'in cenazesi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Zeynep Demir, 3. Sayfa
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