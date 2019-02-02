Son Dakika Haberleri: Dilimi 99 Cents Pizzayı Denedim: Muhteşem Lezzet - Fresh Pizza Manhattan

Dilimi 99 Cents Pizzayı Denedim: Muhteşem Lezzet - Fresh Pizza Manhattan

17 dakika önce

Herkese merhaba, Manhattan'ın tam ortasında dilimi 99 cents pizzalarıyla ünlü Fresh Pizza harika lezzetler sunuyor.

Herkese merhaba, Manhattan'ın tam ortasında dilimi 99 cents pizzalarıyla ünlü Fresh Pizza harika lezzetler sunuyor. New York seyahatimde sürekli gördüğüm ve bir türlü deneme fırsatı bulamadığım 99 cents pizzayı denedim ve bayıldım. Gerçekten hamuru, sosu, peyniri her anlamda kıvamı harikaydı. Tüm detaylar videoda. Keyifli seyirler : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:47 Kaynak: Youtube

New York, Genel
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