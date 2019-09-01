Dilimli Barajı ekmek kapıları oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı, Sarıtaş köyündeki vatandaşlara ekmek kapısı oldu.

Sarıtaş köyünde ikamet eden Harun ve Bedran Yaşar isimli kardeşler Dilimli Barajı yakınına kurdukları piknik ve alabalık tesisi ile bir yandan aile geçimlerini sağlarken bir yandan da ailelerin dinlenip eğlenebileceği bir alan oluşturdular. Kendi imkanlarıyla oluşturdukları aile bahçesinde çardaklar kuran Yaşar kardeşler, alanda masa, sandalye, içecek ve yiyecek gibi imkanları da sağladılar. Oluşturdukları aile bahçesine olan rağbetin sevindirici olduğunu ifade eden Bedran Yaşar, "Dilimli barajı çok kişiye ekmek kapısı oldu. Yüksekova'da daha önce ailelerin ve çocukların gideceği bir yer yoktu. Dilimli Barajında kurduğumuz piknik alanı ile ailelerin oturabileceği, dinlenebileceği ve çocuklarıyla güzel zaman geçirebileceği alanlar oluşturduk. İnşallah herkese hayırlı olur" ifadelerini kullanırken Harun Yaşar ise kendi imkanlarıyla oluşturdukları alanda 15 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Ailesi ile birlikte piknik alanına gelen Adil Özer isimli vatandaş da, Yüksekova'da daha önce ailece gidecekleri bir alanın olmadığını belirterek, "Özellikle gürültüden uzak, aile ortamının olması çok güzel. Bizde fırsat bulduğumuz günlerde gelip oturuyoruz. Ailece hem pikniğimizi yapıyor hem de güzel ortamın tadını çıkarıyoruz. Ben bu anlamda böyle bir ortam oluşturan Yaşar kardeşleri tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul'dan Yüksekova'ya misafirlik için gelen Saniye Büyükbaş ise, "Yüksekova'ya çok beğendik, çok sevdik. Anlatıldığı gibi değil. İnsanları cana yakın. Bugün burada dostlarla oturup temiz hava ve güzel bir ortamda vakit geçiriyoruz. Burayı aileler için yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.