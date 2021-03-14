Dilimli Barajı mart ayına rağmen çözülmedi - Son Dakika

Dilimli Barajı mart ayına rağmen çözülmedi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen çözülmedi.

İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.

Baraj kenarında fotoğraf çeken Vehbi Çoruh adlı vatandaş, "Esendere tarafına geçmek istedik. Yol güzergahından geçerken, barajı da görmek istedik. Gördüğümüz manzara şaşırtıcı. Çünkü ilkbahara girmemize rağmen baraj hala çözülmüş değil" dedi.