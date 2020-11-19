Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği - Son Dakika

Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nda sonbahar ve kar güzelliği, görenleri hayran bırakıyor.

İlçede günlerdir devam eden soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Dilimli Barajında güneşli günün ardından ortaya çıkan manzara, görenleri etkiliyor. Sonbahar ve yüksek kesimlerdeki kar, fotoğrafçıların objektiflerine yansırken, bu anı fotoğraflayan Erdinç Düzen, "Yüksekova'da sonbahar ve kışı bir arada yaşamak gerçekten çok keyif verici. İnsan gördüğü bu güzellikler karşısında adeta büyülenip; hayatın stresinden, yorgunluğundan kurtuluyor. Doğaseverlerin mutlaka görmesi gerekir, diye düşünüyorum" dedi.