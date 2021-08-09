'Diliniz tutulacak' diyen Şahan Gökbakar, yangında küle dönen ormanların son halini paylaştı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarında ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve ünlü isimler de harekete geçti. Birçok ünlü isim bölgedeki ihtiyaçların tamamlanması için yardımlar toplarken Marmaris'te yaşayan Şahan Gökbakar da yanan ormanların söndürülmesi için hava desteği istedi ve müdahale edebildikleri yangınları söndürmek için ekiplere yardım etti.

ORMANLAR KÜLE DÖNDÜ

Bölgeden sık sık canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, yeni bir canlı yayın açarak bu sefer de yangında küle dönen ormanları gösterdi. "Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor" diyen komedyen İçmeler'deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı.

"36 KİLOMETRE BOYUNCA YANDI"

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan komedyen, ormanların son halini paylaştığı videosuna "İçmeler yangınının başladığı yer. Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan 36 KM boyunca yaktı geçti. Neredeyse bütün Marmaris" notunu ekledi.