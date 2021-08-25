Dillere destan yat Suudi sahibi için denize indirildi…O yatı İHA görüntüledi - Son Dakika

Dillere destan yat Suudi sahibi için denize indirildi…O yatı İHA görüntüledi

ANTALYA – Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'lüks yat' yalanı ile gündeme gelen yat, Antalya'da İHA tarafından görüntülendi. Denize indirilen yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamı için inşa edildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada Sedef Kabaş'ın yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla yayınlanan paylaşıma konu lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Antalya Serbest bölgede inşa edilen ve dün denize indirilerek son kontrolleri yapılan lüks yatın 22-25 Eylül'de Monaco Yacht Show'da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi. Lüks yatın, günler sonra Suudi alıcısına teslim edileceği öğrenildi.