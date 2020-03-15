Dilmen açıkladı!

"Şampiyonluk şansı kalmamıştır"



"Galatasaray ilk yarıyı 27 puanda kapattı. Trabzonspor ve Galatasaray, ikinci yarı puan olarak en fazla puan toplayan iki takım oldu. İlk yarı Galatasaray'ın şampiyonluk şansı için herkes %10 derdi. Bundan sonra Beşiktaş'ın rakiplerine göre iyi fikstürü olmasına rağmen, çok konsantre olacaklarını düşünmüyorum. Bu maçtan sonra oyuncular şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi elemesi hayalini bırakmıştır."



"Beşiktaş, o hatayı yapmadı"



Beşiktaş, Abdullah Avcı'dan sonraki dönemde kırılma anları yaşadı. Beşiktaş'a şans ikinci kez geldi. Bu maçı kazanıp farkı kapatabilirdi. Fenerbahçe'nin durumu daha farklı. Fenerbahçe de Beşiktaş gibi geride kaldı ama Sergen Yalçın gibi biri gelmedi. Fenerbahçe'de reaksiyon gösteren yok, herkes akışına bıraktı. Beşiktaş o hatayı yapmadı.



"Büyük şanş..."



"Abdülkadir Bitigen kariyerinde ilk derbisine çıktı. Seyircisiz oynanması, Abdülkadir Bitigen için büyük şansı. Maçtan sonra iyi bir maç yönettiğini düşünüyordur. Ufak tefek hataları oldu ama bunlar kritik kararlar değildi. Maç bitti ve hakem konuşmuyoruz."



"Terim pişman olmuştur"



"Beşiktaş hücumda 5 oyuncu ile oynadı. Sergen Yalçın mutlaka biri iyi oynar diye düşünmüştür ama onlar iyi oynamayınca, 0-0'a mecbur kaldı. Tyler Boyd'u defansta beğendim, hücumda beğenmedim. Domagoj Vida ve Victor Ruiz de çok iyiydi. Muhammed Elneny muazzamdı. Atiba Hutchinson da elinden geleni yaptı. Younes Belhanda, bana göre Fatih Terim'in hücumda en beğendiği oyuncu. Temel özellikleri de kötü değil. Bu tip maçta, kilit paslar atabildiği için onu kullandı. Ancak sonrasında pişman olmuştur."



"Galatasaray, bence stratejik bir hata yaptı. Galatasaray'ın önemli silahları var ancak ilk yarıda silahlarını tam olarak kullanamadı. Galatasaray'ın rakip yarı sahada etkili olup pozisyonlar bulduğu oyun ikinci yarıda oldu. Bir diğer silah duran top, Galatasaray bunu da yapmaya çalıştı ama 25. dakikadan sonra Beşiktaş adam adama duran top savunması yaptı. Galatasaray ilk yarı Belhanda ile boşuna oynadı, koca 45 dakika boşuna geçti."



"N'Koudou'nun Tottenham'da neden oynamadığı..."



"Kevin N'Koudou 25 yaşında, oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu. Ancak Kevin N'Koudou'nun neden Tottenham'da oynayamadığını anladım."



"Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu"



"Galatasaray ve Beşiktaş kendi formatlarında oynadı. İkinci yarıda Caner Erkin'in ve Gökhan Gönül'ün fazlası çıkmaması, Beşiktaş'ı geriye götürdü. Galatasaray, Atiba'yı da Elneny'nin yanına itti. Boyd, oyunun tamamında savunma yaptı. Mariano ise sarı kartı erken görmesine rağmen oyunun içindeydi. Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."



"EURO 2020 bu yıl oynanmayacak"



"UEFA salı günü tele konferans yapacak, onlar büyük ihtimal gelecek sezonu nasıl oynatacağız diye konuşacaklar. Bizden Servet Yardımcı katılacak. EURO 2020 bu yıl oynanmayacak. Ligleri Haziran sonuna kadar kaydırabilir miyiz diye düşünüyorlar."