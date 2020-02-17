Dilovalı yıldızlar madalyaya doymuyor - Son Dakika
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Dilovalı yıldızlar madalyaya doymuyor

6 saat önce

Dilovası Belediyespor Wushu Kung Fu takımı, Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Dilovalı yıldızlar madalyaya doymuyor, System.String[]

Dilovası Belediyespor Wushu Kung Fu takımı, Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya Kremlin Otel'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası geçtiğimiz 3-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yüzlerce sporcunun katıldığı müsabakalarda Dilovası Belediyespor Wushu Kung Fu okulu antrenörü ve öğrencileri madalyalarla döndüler. Şampiyonada Wushu Kung Fu Okulu Antrenörü Hasan Yıldız Türkiye 1.si, Dilovası Belediyespor takımından Ayşe Güleç 48 kiloda Türkiye 2.'si ve Yunus Meral ise 56 kiloda Türkiye 3.'sü olarak 1 altın, 1 gümüş, bir de bronz madalya kazandılar. 3 madalya kazanan Dilovası Belediyespor sporcuları, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına da katılma hakkını da kazandılar.


Antalya'dan madalyalarla dönen sporcuları ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemizi Antalya'da gururla temsil eden antrenörümüz Hasan Yıldız ve gençlerimiz Ayşe Güleç ve Yunus Meral'in madalyalarla dönmesi bizleri gururlandırdı. Biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların aldıkları başarılar inşallah diğer çocuklarımıza da örnek olur. Onlar yeter ki bir şeyler yapmak istesinler biz her zaman onların destekçisi olacağız. Aldıkları başarılardan dolayı hocamız ve çocuklarımız kutluyorum. İnşallah Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında da ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir "diyerek sporcuları ödüllendirirdi. - KOCAELİ

Dilovası, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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