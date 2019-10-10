Son Dakika Haberleri: Dilovası 2020 bütçesi onaylandı
Son Dakika Güncel Dilovası 2020 bütçesi onaylandı

Dilovası 2020 bütçesi onaylandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi Oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilovası 2020 bütçesi onaylandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi 2020 yılı mali bütçesi Oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Barış Pınarı operasyonu tartışması yaşandı.


Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekatına da değinerek Türkiye'nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar diledi. Konuşmaların ardından gündemde yer alan 9 gündem maddesi ve bütçe ile ilgili maddelerin tek tek oylandığı meclis oturumunda Dilovası Belediyesi 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Hamza Şayir, Dilovası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı
Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilovası 2020 bütçesi onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]