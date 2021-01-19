Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Şayir vatandaşa kapısındaki karı temizlemesine yardım etti
19.01.2021 13:15
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu etkili olan karın ardından vatandaşların karla mücadelesine destek için eline kürek aldı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu etkili olan karın ardından vatandaşların karla mücadelesine destek için eline kürek aldı.
Hamza Şayir, hafta sonu yağan karın ardından ilçeyi turladı.
Şayir, ilçe turunda kapısını temizlemeye çalışan vatandaşın kapısındaki karı temizlemesine yardımcı oldu.
Belediye Başkanı Şayir, sosyal medya hesabından bu anı, "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte yükselen şehir Dilovası" notuyla paylaştı.
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