Dilovası Belediyesi istihdam kapısı oldu

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla kurulan ve kısa sürede 120 vatandaşa istihdam sağlayan İstihdam Servisi iş arayan vatandaşlara umut kapısı oluyor.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve gelir gelmez öncelik vererek kurduğu İstihdam Servisi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 ay gibi bir süre geçen İstihdam Müdürlüğü 120 vatandaş İlçe genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde istihdam sağlayarak geleceğe yönelik umut verdi.



Dilovası Belediyesi İstihdam Servisine başvuru yapan vatandaşlar niteliklerine göre tespit edilerek uygun iş olanakları araştırılarak çalışmaları yapılıyor. Başvuru yaparak işe yerleştirilen 120 vatandaştan yüzde 30'u bayan, yüzde 50'si erkek ve yüzde 4 engelli vatandaş iş yerlerinde ki görevlerine başlayarak istihdama katkı sunmaya başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Türkiye'nin ve ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele için Belediyemiz bünyesinde İstihdam Servisini kurduk. Malum ilçemiz bir sanayi kenti olmasına karşın ancak işsizlik oranları da bir o kadar sorunlu bir ilçe. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız işsiz kalmasın evine ekmek götürsün" dedi.



Şayir, "Kurmuş olduğumuz İstihdam Müdürlüğümüz ilçemizde ki OSB'ler ve İŞKUR ile ortak çalışmalar yaparak ihtiyaca yönelik istihdamın sağlanması noktasında güzel bir koordinasyon sağlıyorlar. Geliştirdiğimiz bu projemiz sayesinde, gelişen teknolojinin imkanlarından da yararlanan vatandaşlarımız, artık kapı kapı dolaşarak iş aramak, iş başvurusu için iş yerlerine kadar gitmek zorunda kalmıyor. İlçemizde yaşayan her vatandaşımızın çalışma hakkına kavuşması, geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlaması, kendisini geliştirerek hayal ettiği kariyere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz İstihdam Servisi işsize iş, işverene eleman köprüsü oluyor. İnşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel verilere ulaşacak ve istihdam sorunumuzu önemli ölçüde çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - KOCAELİ