Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi - Son Dakika Ekonomi

Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi

7 saat önce

Dilovası Belediyesi tarafından alınacak 300 adet çöp konteyneri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.

Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi, System.String[]

Dilovası Belediyesi tarafından alınacak 300 adet çöp konteyneri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.


Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların hizmetine sunacağı çöp konteynerlerinin alımı için ihale düzenledi. Muhammen bedeli 268 bin 500 olan 300 adet galvanizli 800 litrelik metal çöp konteyneri alımı ihalesine 3 firma katıldı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye en 235 bin 200 TL'lik teklif veren firmanın ihaleyi kazandığı açıklandı. - KOCAELİ

Dilovası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
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