Son Dakika › Ekonomi › Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi - Son Dakika Ekonomi
Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi
7 saat önce
Dilovası Belediyesi tarafından alınacak 300 adet çöp konteyneri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
Dilovası Belediyesi tarafından alınacak 300 adet çöp konteyneri için düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi.
Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların hizmetine sunacağı çöp konteynerlerinin alımı için ihale düzenledi. Muhammen bedeli 268 bin 500 olan 300 adet galvanizli 800 litrelik metal çöp konteyneri alımı ihalesine 3 firma katıldı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye en 235 bin 200 TL'lik teklif veren firmanın ihaleyi kazandığı açıklandı. - KOCAELİ
Son Dakika Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı? Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi? İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı