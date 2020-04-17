Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor - Son Dakika

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor

21 dakika önce

Dilovası Belediyesi, makam aracını satarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir öncülüğünde yaklaşan Ramazan ayı öncesi her haneye kumanyası dağıtarak dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak.

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor, System.String[]

Dilovası Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı için çalışmalarına başladı. Covid-19 salgını dolayısıyla toplu organizasyonların yapılmayacağı Ramazan ayı için belediye ekipleri, ilçede ki her haneye Ramazan kumanyası götürecek. Hediye paketinde gıda maddeleri yer alacak. Bu vesile ile salgın sebebiyle evlerinde kalan herkese destek sağlanacak.

ÜÇ AŞAMALI KORONA ÖNLEMİ

Dilovası Belediyesi hediye paketlerinin hijyeni için de özel önlemler alıyor. Öncelikle hediyelerin hazırlanacağı yeri dezenfente edecek olan belediye, ardından ürünlerin her biri içinde bu işlemi tekrar edecek. Ürünlerin kolilenme işleminin ardından ise üçüncü bir dezenfekte işlemi daha yapılacak. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından yardım kolileri gönül rahatlığı ile hanelere ulaştırılmış olacak.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

ŞAYİR: DAYANIŞMAYA KATKI SUNMAK İSTEDİK

Göreve geldiği günden beri imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile sadece Dilovası'nda değil, Türkiye genelinde vatandaşların büyük takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tüm dünya gibi ülkemizde korona salgınının tehtidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz. Hemşehrilerimiz bu çağrıya uyarken bizler de onlara destek olmak, Ramazan ayının manevi iklimini onlarla paylaşmak ve Dilovası'nın dayanışmasına katkı sunmak istedik. Belediye olarak her zaman onlarla birlikteyiz. Bu süreci başarıyla aşabilmek adına her zaman onların destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

MEKTUBUN ALTINA MANİDAR NOT

Öte yandan Ramazan kolilerinin içerisine konulması için bir de mektup hazırlayan Başkan Şayir, mektubun en altına "Bu Ramazan kolisine ihtiyacınız yok ise lütfen bir ihtiyaç sahibine ulaştırınız" notunu düştü.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

MAKAM ARACINI SATIP ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ ALMIŞTI

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz aylarda makam aracını satmış ve ilçede ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi almıştı. Şayir'in bu hareketi büyük takdir toplamıştı.

Koronavirüs, Hamza Şayir, Dilovası, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:45 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 18:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]