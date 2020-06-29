Dilovası Belediyesi tam kadro sahada - Son Dakika

Dilovası Belediyesi tam kadro sahada

Ekibiyle birlikte sahaya inen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözüm üretmek amacıyla Mimar Sinan Mahallesi'ne çıkarma yaptı.

Ekibiyle birlikte sahaya inen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözüm üretmek amacıyla Mimar Sinan Mahallesi'ne çıkarma yaptı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, beraberindeki belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Mimar Sinan Mahallesi'ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Şayir, tüm mahallelerde eksikliklerin tespiti, yapılan çalışmalar ile birlikte halkın istek ve sorunlarını dinlemek için başlattıkları denetimlerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.


Yapılan denetimlerde mahallenin öncelikli sorunlarının biran önce giderilmesi talimatı veren Başkan Şayir, "Halkımızın sorunlarının ivedilikle çözümü için başlattığımız denetimlerin ilkini gerçekleştirdik. Mimar Sinan Mahallemiz'de talep edilen hizmetleri, öncelik sırasına göre yerine getirerek halkımızın daha güzel bir mahallede yaşamasını sağlayacağız. Oldukça önemsediğimiz mahalle denetimlerimizin ilki oldukça verimli geçti. Hem halkımızı dinledik, hem de eksikliklerimizi tespit etme fırsatı bulduk. Mahalle denetimlerimizi bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm mahallelerimizin fizibilitesini çıkartarak çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Mimar Sinan, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilovası Belediyesi tam kadro sahada - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilovası Belediyesi tam kadro sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]