Dilovası Çerkeşli'deki sahada yoğun çalışma - Son Dakika

Büyükşehir, Dilovası Çerkeşli Köyündeki basketbol ve voleybol sahasının çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı'nın hemen yanına basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği sahada çalışmalar devam ediyor.

İSTİNAT DUVARLARI İNŞA EDİLDİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlanılan çalışma kapsamında saha çitlerinin üzerine konulacağı çevre istinat duvarları inşa edildi. Şu an iç kısmında dolgu yapılan sahanın, önümüzdeki günlerde zemine beton dökülecek ve sonrasında da aşınma asfalt serilecek.

644 METREKARE ALAN

Bölgede yaşayan vatandaşların istifade edebileceği Dilovası Çerkeşli Köyündeki yeni saha 644 metrekare alan içerisine inşa ediliyor. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha çevresine 4 metre yüksekliğinde galvanizli tel çit yapılacak.