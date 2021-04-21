Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirilmesinde nihai pazarlık görüşmeleri yarın yapılacak

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, ekipmanlar ve taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yarın gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsamı ve programındaki Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait 1 gaz türbini (GT2), 1 buhar türbini ve 2 atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve santralin bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi 16 ada, 14 parseldeki taşınmaz ile 16 ada, 2 parseldeki taşınmazın Maliye Hazinesine ait yüzde 50 hissesi, bu parselde kurulu şalt sahasında mülkiyeti EÜAŞ'a ait olup santralin kullanımdaki ekipmanlar, santralin kullanımda olup devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerindeki mülkiyeti EÜAŞ'a ait ekipmanlar özelleştirilecek.

Özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri, yarın saat 15.00'te ÖİB'de yapılacak.