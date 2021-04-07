Dilovası Eynerce Deresi'nde dere temizliği - Son Dakika

Dilovası Eynerce Deresi'nde dere temizliği
07.04.2021 14:45
Bu kapsamda Dilovası ilçesinde bulunan Eynerce Deresi'nde, İSU ekipleri tarafından biriken malzemeler kaldırılarak temizlik yapılıyor.
500 METREDE TEMİZLİK
Ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de son yıllarda yaşanan ani yağışlarda, şehir genelinde bulunan derelerde alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte ot ve ağaç parçaları birikebiliyor. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası Eynerce Deresi'nin 500 metrelik kısmında biriken malzemeyi temizliyor.
ÇIKAN MALZEME DEPOLAMA ALANINA TAŞINIYOR
Dere içerisinde yoğun bir şekilde çalışan ekipler, biriken malzemeyi iş makineleri ile İZAYDAŞ depolama alanına taşıyor. Yeni başlanan dere temizlik çalışmasının 10 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
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