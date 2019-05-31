Dilovası Gerçekten Zehirliyor Mu?
1 saat önce
Kanser raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açılan Yardımcı Doç. Dr. Bülent Şık Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01
Kanser raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açılan Yardımcı Doç. Dr. Bülent Şık Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor. Şık, Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen, Kocaeli
, Kırklareli
, Edirne
, Tekirdağ
ve Antalya
'daki kanser vakalarının endüstriyel çevre kirliliğiyle bağını ortaya koyan projenin sonuçlarını açıklamıştı. DW
Türkçe ekibi olarak Dilovası
'nı ziyaret ettik.
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