Son Dakika Haberleri: Dilovası Gerçekten Zehirliyor Mu?
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Dilovası Gerçekten Zehirliyor Mu?

1 saat önce

Kanser raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açılan Yardımcı Doç. Dr. Bülent Şık Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor.

Kanser raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açılan Yardımcı Doç. Dr. Bülent Şık Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor. Şık, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya'daki kanser vakalarının endüstriyel çevre kirliliğiyle bağını ortaya koyan projenin sonuçlarını açıklamıştı. DW Türkçe ekibi olarak Dilovası'nı ziyaret ettik.
Dilovası Gerçekten Zehirliyor Mu?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 
Dilovası, Güncel
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