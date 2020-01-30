Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

6 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başlatılan plan çalışmaları nedeniyle Çerkeşli Mahallesi'nde Halk Meclisi düzenleyerek mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi.

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başlatılan plan çalışmaları nedeniyle Çerkeşli Mahallesi'nde Halk Meclisi düzenleyerek mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in sürdürdüğü Halk Meclisi toplantılarının son durağı Çerkeşli Mahallesi oldu. Çerkeşli Halk Meclisi'ne Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Çerkeşli halkı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, "Çerkeşli Mahallemizde başlattığımız yeni planlamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak, varsa sıkıntıları dinleyerek çözüm üretmek için buradayız. Biz tüm Dilovası'nda olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizde attığımız tüm adımlarda halkımızın tamamına yakınının mutlu olabileceği bir planlama yapmak istiyoruz" dedi.


Çerkeşli Mahallesi'nin konumu itibari ile göç alabilecek mahallelerin başında geldiğini ifade eden Şayir, "TOKİ bölgeye önemli sayıda konutlar yapacak. Bizde belediye olarak, 'Yükselen Şehir Dilovası' vizyonumuzla tüm mahallelerimizde olduğu gibi Çerkeşli Mahallemizin de geleceğini en mükemmel şekilde düşünerek planlamak istiyoruz.Şuan ki planlar 0.90 emsal'e göre planlanarak yapıldı. 3 kat imar olacak. Her türlü sosyal donatılar, okul, ibadethaneler de tasarlanarak yapılacak. Alt yapısı, doğalgaz elektrik, su ve kanalizasyon hatları ilerde yaşanacak nüfus artışına göre planlandı. Tüm gayretimiz Çerkeşlilerin planlı bir mahallede, huzur ve refah içinde kaliteli bir yaşam sürmesi için" diye konuştu.


Başkan Hamza Şayir'in konuşmasının ardından Halk Meclisine katılan vatandaşlar tek tek söz alarak hem yapılacak olan planlar hem de mahallenin sorunlarını aktardılar. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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