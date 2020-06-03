Dilovası İlçe Müftüsü Osman Barış emekli oldu - Son Dakika

Dilovası İlçe Müftüsü Osman Barış, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Kaymakam Mustafa Asım Alkan, emekliye ayrılan İlçe Müftüsü Osman Barış için Şehit İlimdar Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda veda yemeği düzenledi.

Sosyal mesafenin dikkate alındığı programa, İl Müftüsü Sinan Cihan ve ilçede bulunan kurum yöneticileri ve amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Osman Barış, yaptığı konuşmada teşekkür ederek, "Bugün onur ve şeref dolu bu kutsal görevi emeklilikle taçlandırarak huzurunuzda bulunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda göreve başladığım ilk günden bu güne 45 yıl geçti. ve görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımı gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Dünya hayatı gibi bütün makamlar da gelip geçicidir. Baki kalacak olan salih ameller ve gök kubbede bıraktığımız hoş sedadır." ifadesini kullandı.

Müftü Osman Barış'a, 45 yıllık hizmet yılını tamamlamasından dolayı Kaymakam Mustafa Asım Alkan, İl Müftüsü Sinan Cihan ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.