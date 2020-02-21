Dilovası İmam Şafii Camisi'nin temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilovası İmam Şafii Camisi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Dilovası İmam Şafii Camisi'nin temeli atıldı

6 saat önce

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İmam Şafii Camisi temel atma töreni protokolün katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası İmam Şafii Camisi'nin temeli atıldı, System.String[]

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan İmam Şafii Camisi temel atma töreni protokolün katılımı ile gerçekleşti.


Düzenlenen temel atma törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Vekilleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Temel atma töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Manevi değerlerimizi inancımız ve her şeyimizi paylaştığımız camimizin temel atma törenindeyiz. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil, hayatın merkezidir. Camilerimiz dil, ırk, renk, cinsiyet ve sosyal statü gözetmeksizin tüm inananların tam bir eşitlik içerisinde Allah'ın huzuruna çıkmak için buluştuğu, dinimizce mukaddes mekanlardır. Hem ahlakın, hem de İslam medeniyetini inşasının temeli olan bu camimizin temelini attığımız gibi inşallah kısa sürede bitmesini de Mevla nasip eylesin" dedi.


Başkan Hamza Şayir'den ardından Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise yaptığı konuşmada "Dinimizin temel ibadetlerimizden biri namazdır. Dinimizin temel ihtiyaçlarını yerine getirdiğimiz en kutsal mekanlarımız da camilerimizdir. Burada yaşayan mahalle sakinlerimizin ihtiyacı olan bu kutsal mekanın temelinin atılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum "diye konuştu.


Konuşmaların ardından Dilovası Müftüsü Osman Barış tarafından okunan Kuran tilavetinin ardından protokol üyeleri hep birlikte İmam Şafii Camisinin temelini attılar. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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