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Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika

Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu

14.06.2021 11:03
Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu, System.String[]

Hayata geçirdiği projeler ile Kocaeli'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki yatırımlarından birisini daha hayata geçiriyor.

Hayata geçirdiği projeler ile Kocaeli'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki yatırımlarından birisini daha hayata geçiriyor. İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" projesi için ilk kazma vuruldu. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, proje kapsamında hafriyat kazısına başladı.

HAFRİYAT KAZISI BAŞLADI

Dilovası'ndaki vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacını karşılayacak olan projede yapılan ihale sonrası ikinci adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otoparkın inşa edileceği alanda hafriyat kazı çalışmasına başladı. Hafriyat kazısı sonrasında yapının temel atma işleri gerçekleştirilecek. Proje 10 milyon 441 bin TL'ye mal olacak.

4 KATLI OLARAK CUMHURİYET MAHALLESİNDE İNŞA EDİLECEK

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı olarak inşa edilecek. Çardaktepe Camii'ne yakın bir noktada inşa edilecek olan projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

NELER OLACAK

Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, WC ve 17 araçlık otopark bulunacak.

İLÇENİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Caddesi'nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi'nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, daha modern ve düzenli hali ile ilçe trafiğini de rahatlatacak. Proje ile ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.

Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Dilovası, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dilovası Katlı Otopark Projesinde İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika


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