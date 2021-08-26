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Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti - Son Dakika

Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti

26.08.2021 10:58
Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti, System.String[]

Yaklaşık 5 yıl Dilovası'nda görev yapan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yalova'ya atanan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'a veda yemeği düzenlendi.

Yaklaşık 5 yıl Dilovası'nda görev yapan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yalova'ya atanan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'a veda yemeği düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yalova Vali Yardımcılığı görevine atanan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'a veda yemeği verildi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in düzenlediği veda yemeğine siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, OSB başkanları ve müdürleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Dilovası ilçesinin Alkan'ı unutmayacağını belirterek, "Yaklaşık 5 yıl boyunca ilçemizde önemli çalışmalara imza atan, milletini seven gerçek bir devlet adamıyla çalışmanın mutluluğunu yaşadık. Geldiği günden bu yana vatandaşlarımızla kurduğu güzel diyalog, büyük hizmet gayreti ile her zaman ilçemizin ve halkımızın gelişmesinden ve kalkınmasından yana emek harcadı. İnanıyoruz ki yeni hizmet yerinde de hayırlı çalışmalara imza atacaktır. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Dilovası kendisini ve hizmetlerini asla unutmayacak" dedi.

Adına düzenlenen veda yemeğinde Dilovası'na veda eden Kaymakam Alkan ilçe halkına teşekkür ederek, "Ben veda etmiyorum. Dostlar veda etmez. Dilovası'nda yaklaşık 5 yılım geçti. Güzel dostluklar kazandım. Dilovası'nda hep güzel anılarım var. Dilovalılar'ı çok seviyorum. Dilovası bir ilçe değil. Büyük bir ailedir. Görev yaptığım süre içersinde bu aile ile birlikte ilçemize hizmet etmeye gayret gösterdik. Elimden geldiğince de ailemizin tüm fertlerini dinlemeye onların sorunlarını çözmeye gayret ettik. Tayin haberim sonrası da gelen tepkilerden gördüğümde Dilovası halkının bizden memnun olduğu idi. Görev süresince ilçemiz insanının gösterdiği güler yüzden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Çok uzağa gitmiyorum. Yeni görev yerimde de tüm Dilovalıları bekliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti
Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti

Mustafa Asım Alkan, Dilovası, Hisarcık, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dilovası, Kaymakam Alkan'a veda etti - Son Dakika


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