Dilovası'na 400 yeni çöp konteyneri - Son Dakika

Dilovası'na 400 yeni çöp konteyneri
6 saat önce
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerde sözünü aldığı 400 yeni çöp konteynerinin ilçeye dağıtımına başlandı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerde sözünü aldığı 400 yeni çöp konteynerinin ilçeye dağıtımına başlandı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinden birisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan sözü alınan yeni çöp konteynerleri önceki gün Dilovası'na teslim edildi. Alınan konteynerlerin Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki mahallelere dağıtımına başlandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ihtiyaçları konusunda Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız ziyaretlerimiz meyvelerini veriyor" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:53 Kaynak: İHA
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