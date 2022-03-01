Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası - Son Dakika
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Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası

Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası

01.03.2022 09:16

Kocaeli Büyükşehir, Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nü gören hakim bir noktada muhteşem bir seyir terasını hizmete sunacak.

Altyapıdan ulaşıma, eğitimden kültür ve sanata kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla kenti geleceğe taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Kentin pek çok noktasına yeni parklar ve sosyal alanlar inşa eden Büyükşehir, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'ne Osmangazi Köprüsü manzaralı seyir terası kazandırıyor. Daha önce Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanında inşa ettiği sahil parkını Dilovası halkının hizmetine sunan Büyükşehir, bu kez Osmangazi Köprüsü'ne nazır seyir terası projesi için çalışmalara başladı.

KÖPRÜYE KARŞI ÇAY KEYFİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diliskelesi Mahallesi'nde yatırım planına alınan seyir terasında çim biçme işlemi yaparak alanı temizliyor. Ekipler burada ilk olarak kafeterya inşa edecek. 180 metrekare alana yapılacak binanın 73 metrekaresi kafeterya, 23 metrekaresi servis alanı, 15 metrekaresi mutfak, soğuk ve kuru depo yeri olacak. Ayrıca yapı içerisinde bay/bayan ve engelli tuvaletler ile bebek bakım odası da bulunacak. Vatandaşların muhteşem manzara karşısında yemek yiyip çay içebilecekleri güzel bir kafeterya ile birlikte çocuk oyun grupları da seyir terası alanında yer alacak.

KOCAELİ'YE DEĞER KATACAK

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen arkasına yapılacak seyir terasında vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayabilecek. Köprüyü ve İzmit Körfezi'ni tepeden görmesi nedeniyle çok güzel bir konuma sahip seyir terası sadece bulunduğu bölgeye değil, Kocaeli'ye de ciddi bir değer katacak. Seyir terası alanında yer alacak kafeteryanın yaz dönemine kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası - Son Dakika


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