Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor - Son Dakika

Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.

Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor, System.String[]

Dilovası'na inşa edilecek modern semt pazarı için pazarcı esnafı ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, fikir alışverişinde bulundu.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün ilçedeki Pazarcı esnafı ile bir araya gelerek yapımına başlanacak kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan ve pazarcı esnafı katıldı.


Kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesinin tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Müdürü Ercan Özkan, yakın zamanda yapımına başlanacak projeyle ilgili sunum yaparak bilgiler verdi. Özkan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak olan projenin 2637 metre kare alan üzerine 3 katlı ve 8600 metrekare kullanım alanının olacağını, içerisinde 210 metre kare idari yer olacağını, 4 metre tül hesaplandığında 235 pazarcı esnafı yer alacağını belirtti.


Proje Müdürü Ercan Özkan'ın sunumunun ardından pazarcı esnafına seslenen Başkan Şayir, "Modern kentlerin modern kapalı semt pazarlarına ihtiyacı vardır. Bu bağlamda gelişen ve büyüyen ilçemizin önemli bir eksiği olarak gördüğümüz Modern Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi'nin hayata geçmesi noktasında büyük bir adım atıldı. Bu önemli projeyi ilçemize Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kazandırıyor. İnşallah ilçemizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile omuz omuza daha bir çok projeye imza atacağız" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak Dilovası'na hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dilovası, işçi, emekçi kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı bir ilçemiz. Buraya yapılan her hizmet direk halkımıza ulaşıyor. İnşallah yapacağımız bu Kapalı Semt Pazarı ve Otopark Projemiz hem esnafımızı hem de vatandaşımızın yüzünü güldürecektir. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 21:14:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilovası'na modern semt pazarı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]