Dilovası'nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Dilovası'nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Dilovası Belediyesi, 2020 yılı ilk meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşüldü.

Dilovası'nda 2020 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Dilovası Belediyesi, 2020 yılı ilk meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşüldü.


Dilovası Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Dilovası Belediyesi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşti. Yılın ilk meclisine gündemi değerlendirerek başlayan Şayir, "Bölgemizde yapılan tanıtım lansmanı ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili için bölgemizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve TOGG ekibine teşekkür ediyoruz. Göğsümüzü kabartan gurur veren bir çalışmaydı" dedi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Şayir, "Bunun dışında göreve geldiğimiz günden bu yana birçok kez Ankara ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaretlerimizin meyvelerini almaya başlıyoruz. Tek tek müjdeli haberler gelmeye başladı. Daha önce millet bahçesi, Diliskelesi Spor Tesisi, Şehit Nihat Karataş Stadının yeniden yapılması, TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, tır parkı için yapılan yer tahsisi gibi müjdelerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen güzel haberler ile 1 milyon üç yüz bin TL hibe, bir çöp aracı ve süpürge aracı ile 300 çöp konteynırı hibe alacağımızı müjdelemek isterim. Aynı zamanda ana caddelerimizin aydınlatmaları içinde 1 milyon hibe verildi. Aydınlatma projesi teslim edildi Cumhuriyet Mahallemiz Yavuz Sultan Selim Caddesinde üst yapı çalışması bitti. Yakında Eynerce Kavşağımız açılacak. Bağdat Caddesi'nin ışıklandırılması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Gündeme dair konuşmalarının ardından 8 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk maddesinde yer alan Denetim Komisyonun kurulması ile yapılan oylamada AK Parti'den Mehmet Emin Aktaş, Burhan Turgut ve SP'den Nizamettin Sözen komisyonda yer alacak isimler oldu. Gündemin ikinci maddesinde yer alan sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi maddesinde, 3 bin 400 TL maaşla çalışan üç personelin yeni maaşının, Devlet tarafından bir süre sonra belirlenecek oranda zam yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Gündemin üçüncü maddesinde ise geçici işçi vizeleri görüşüldü. Başkan Hamza Şayir gerektiğinde kullanacakları bu hak için özellikle emekliliğinin dolmasına az prim günü gelmiş kişileri tercih edeceklerini belirti. Devam eden mecliste diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ

Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Şayir, Dilovası, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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