Dilovası'nda Ak Parti'den Gövde Gösterisi

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı önceki gün genişletilmiş istişare toplantısı düzenledi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen istişare toplantısında AK Parti adeta gövde gösterisi yaptı. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, Sami Çakır, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve yönetimi, İl yöneticileri Fazıl Korkmaz ve İlhan Yıldırım, SKM Başkanı Yavuz Celep, belediye başkan aday adayları, meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi ile çok sayıda partili katıldı. İstişare toplantısında Dilovası için AK Partili belediyelerin sayısız hizmetler yaptığını vurgulayan Milletvekili Fikri Işık, "Dilovası huzurun ve kardeşliğin ilçesidir. Kimseye 'üç tane oy alacak' diye Dilovası'nın huzurunu ve kardeşliğini bozmasına izin vermeyeceğiz

YENİ BİR ZAFER BİZİ BEKLİYOR

İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Osman Akbulut, "Bir kez daha gördük ki biz büyük bir aileyiz. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandıran tüm aileme teşekkürlerimi borç biliyorum. Biz her zaman dedik ki "Yaparsa AK Parti yapar" son 10 yılda AK Parti'nin ilçemize, son 17 yılda da ülkemize yaptığı hizmetler ortadadır. Biz millete sevdalı bir davanın neferleri olarak ilçemize ve ülkemize hizmet etmek için yeniden bir yola girdik. İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir zafer bizi bekliyor. Yaşayacağımız yeni bir zaferi daha hep birlikte kutlayacağız" dedi.

223 KADROLU ÖĞRETMEN ATANDI

Devamında Akbulut, "Seçim sürecinde bir yandan seçim çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ilçemize yeni hizmetlerin gelmesi için de çalışıyoruz. Yeni aldığımız bir müjdeyi burada sizlere açıklıyorum. İlçemize yeni 223 kadrolu öğretmen ataması yapıldı. Yeni yapılan atamalar ile artık okullarımızda öğretmen açığımız kalmadı. İnşallah bu yapılan atamalar sonrası önümüzdeki yıllarda eğitim alanında yeni başarılara imza atacağız. Öğretmenlerimizin atamasında emeği geçen milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAYRAĞI HAMZA KARDEŞİME TESLİM EDECEĞİM

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "AK Parti'nin bir neferi olarak beş yıl önce sizlerin desteği ile Dilovası Belediye Başkanlığı görevine geldik. Geçen süre içersinde ilçemize en iyi hizmetleri yapabilmek için elimizden geldiğince çalıştık. Şimdi yeni bir seçim süreci ve bu süreçte Genel Merkezimiz beni değil de Hamza kardeşimizi uygun gördü. Bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah Hamza kardeşimize sahip çıkacağız ve 31 Mart'tan sonra görevi Hamza kardeşimize teslim edeceğiz. Oda bizden aldığı bayrağı daha yukarılara çıkartmak için elinden geldiğince çalışacak ve ilçemize güzel projeler kazandıracaktır. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

HALKIMIZA HİZMET SEVDAMIZ VAR

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Bizler çok iyi biliyoruz ki kutlu bir davanın koltuk sevdasında daha önemli bir dava olduğunu. Bu davada kişiler gelip geçicidir. Daha dün biz belediye başkanlığı görevini yürütürken bizden sonra Ali Toltar kardeşimize bu görev verildi. Kırılmadık, gücenmedik, çalıştık. Bizim ülkemize halkımıza hizmet sevdamız vardı. AK Parti'nin bir neferi olarak her görevi yapmaya hazırdık. Nitekim Genel Merkezimiz daha sonra daha onurlu bir görev verdi ve bizde bu görevi layıkıyla yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bir yerel seçim süreci daha yaşıyoruz. Bu süreçte genel merkezimiz Dilovası Belediye Başkan adaylığı için genç, çalışkan, hayırsever bir kardeşimiz olan Hamza kardeşimizi layık görmüştür. Bizde ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Onun Dilovası'na güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Sizlerden Hamza kardeşimize sahip çıkmanızı istiyorum."dedi.

ADİL, DÜRÜST VE İLKELİ…

Yaman'ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmasında "Teşkilatım beni çok iyi tanır. Yaklaşık 8 yıldır sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde her seçim sürecinde birlikte çalıştık. Görev yaptığım süre içerisinde bir kardeşiniz olarak öncelikle partimin sonra da Dilovası halkının sorunlarını eksikliklerini gidermek için elimden geldiğince çalıştım. Şimdi çok önemli bir yola giriyorum. Bu yolda sizlerinde desteği ile hem teşkilatlarımız hem de Dilovası halkının sorunlarını çözmek için geliyoruz. Dilovası Belediye Başkan adayı olarak çıktığım bu yolda hemşerilerimizin çıkarları ve ilçemizin hizmet alması noktasında her zaman adil, dürüst ve ilkeli bir şekilde çalışacağım" dedi.

YAPAMAYACAĞIMIZ VAATLERDE BULUNMAYACAĞIZ

Devamında konuşan Şayir, "Kimsenin hakkını, hukukunu yedirmeyeceğim. Kimseye yapamayacağımız vaatlerde bulunmayacağım. Benim görevim ilçeme en iyi hizmetin gelmesi ve Dilovası halkının mutluluğudur. AK Parti olarak belirlenen sloganımız halkıyla gönül bağı kuran gönül belediyeciliğini en iyi şekilde hayata geçirmek için çalışacağım. Bu yolda teşkilatlarımızın büyük desteğine ihtiyacım var. El ele vererek inşallah 31 Mart gecesi sizlerin bir kardeşi olarak yeni bir zafere daha imza atacağımıza inanıyorum."dedi.

DİLOVASI KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ

İstişare toplantısında son olarak konuşan eski Bakan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise "Bugün burada güzel bir birliktelik görüyorum. Bu birlikteliği sağlayan ve teşkilatlarımızla bizleri buluşturan ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Bu sercin ülkemize, Kocaelimize ve Dilovamıza hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti iktidara geldikten sonra Dilovası çok büyük hizmetler aldı. AK Parti'den önce Dilovası kaderine terk edilmiş bir beldeydi. Dilovası'nda doğru düzgün imarı yoktu. Şuyurlandırma yapılmamıştı. Nereden yol gider, nereye sağlık ocağı ihtiyacı lazım, nereye okul lazım hiç biri belli değildi. Biz AK belediyeciliği ile geldikten sonra Dilovası'nı ilçe yaptık. Sonra imar planlarını yaptık. İhtiyaçlarını belirledik. Alt yapı sorunları öncelikliydi, öncelikle onları çözdük. Üst yapıda yine çok güzel hizmetler yaptık. 10 yıl önce Dilovası'nın ne girişi belliydi ne çıkışı. Geldik Batı kavşağını ardından Eynerce kavşağını yaptık. Eksiklerimiz olabilir ama şimdi onları da çözüyoruz.

EĞİTİM KANAYAN YARAYDI

"Dilovası'nda eğitim bizim en büyük yatırımımızdır" diyen Işık, "Eğitim kanayan yaraydı. Okul yok, öğretmen yoktu. Göreve geldiğimiz gibi hemen Dilovası'nda eğitim seferberliği başlattık. Kocaeli'nin ilk Eğitim Kampüsünü hayata geçirdik. Öğretmen açığımız vardı. Onları zaman içersinde çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. Kim diyorsa AK Parti Dilovası'na hizmet yapmıyor. Yalan söylüyorlar. Bunu herkes görüyordur. Dilovamıza hastanemizi yaptık. İlk başlarda çamur atıyorlardı. Ancak sonradan onlarda bu hastaneden faydalandıklarında gerçekleri gördüler" ifadelerine yer verdi.

KİMSE DİLOVASI'NIN HUZURUNU BOZAMAZ

"Dilovası huzurun ve kardeşliğin ilçesidir" diyen Işık," Kimseye 'üç tane oy alacak' diye Dilovası'nın huzurunu ve kardeşliğini bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz elimizden geldiğince ilçemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Zaman zaman sorunlarımız oldu. Çöp sorunumuz vardı. Kaldıracağız dedik ve kaldırdık. Şimdi bir sorunumuz daha var. Kömürcüler OSB. İnşallah onu da önümüzde ki dönem kaldıracağız. Ayrıca şunu söyleyeyim o Kömürcüler OSB'yi, AK Parti'nin getirdiğini söyleyenler yalan söylüyorlar.Onun oraya kurulmasında imzası olanlar onun vebalinden kurtulamaz. Kömürcüler OSB konusunda Cemil Yaman kardeşimiz Çevre Bakanlığımız ile görüşmeler yapıyor. İnşallah yakın zamanda Kömürcüler OSB'nin kaldırılması için sonuç alacağız" dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Konuşmasının sonunda ise Işık, "Şimdi yeni bir sürece girdik. Yeni yol arkadaşımız Hamza kardeşimize elimizden geldiğince destek olacağız ve Dilovası'nın en iyi hizmetleri alabilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Seçilene kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Bizim yaptıklarımız referansımızdır. AK Parti'nin Dilovası'na son 10 yılda kazandırdıklarını çok iyi bilmeli ve halkımıza anlatmalıyız. Biz çocuklarımızın geleceği için çalışacağız. Daha güzel bir Dilovası için çalışacağız" şeklinde konuştu.