Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Dilovası'nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

5 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi yaz aylarının son günlerinde ilçede asfalt seferberliğine devam ediyor.

Dilovası'nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi yaz aylarının son günlerinde ilçede asfalt seferberliğine devam ediyor.


Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi ve Diliskelesi Mahallelerinde başlattığı asfalt çalışması aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Diliskelesi Mahallesi girişi üzerinde yapılan çalışmalar ile bozuk yollar onarılırken caddeler de daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise göreve geldikten sonra hız kesmeden Dilovası'nın bütün noktalarında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.


Başkan Şayir, "Ekiplerimiz mahallelerimiz ve şehir merkezinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt çalışması yapıyor. Her yıl kalitemizi artırarak yapacağımız asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm yollarımızı güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Alt yapısı biten bütün yollarımızda asfalt çalışmaları yapıyoruz. Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden bütün ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Asfaltlanan yeni yollarımız halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Cumhuriyet Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Dilovası, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan elektrik zammına tepki: Ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi
Adalet Bakanlığı'na 700 müdür ve müdür yardımcısı alınacak Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor Cemak Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına güveniyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 08:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]