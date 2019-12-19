Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikadaki atıkları dereye boşaltan vidanjöre ve imalatçıya toplam 144 bin lira ceza uygulandı.

Dilovası'nda atıkları dereye boşaltanlara toplam 144 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikadaki atıkları dereye boşaltan vidanjöre ve imalatçıya toplam 144 bin lira ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan bir şoför, İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikadan aldığı atık suları dereye boşaltmasını cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerin bazı basın kuruluşlarında yer alması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin dün derede ve firmada yaptığı inceleme sonucunda dereye atıksu boşaltan vidanjöre ve imalatçıya 72'şer bin lira ceza kesildi.

Bakanlık, ilgililer hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, dereye atıksu boşaltırken kendisini görüntüleyip ihbar eden şoförün 15 gün önce işten ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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