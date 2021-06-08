Dilovası'nda dereye atık su bırakılmasına tepki - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinden İzmit Körfezi'ne dökülen Dil Deresi'ne, sanayi tesisi tarafından atık su bırakıldı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, Marmara Denizi'nden müsilajın temizlenmesi için seferber olunduğunu sırada dereye arıtılmamış su dökülmesine tepki gösterdi.

Dilovası ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne dökülen Dil Deresi'ne, çamur renginde su bırakıldı. Derenin Mimar Sinan Mahallesi'nden geçen kesiminde borudan bir süre pis su, dün akşam dereye aktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı Sami, sanayi kuruluşunun arıtma tesisinden suyun arıtılmadan dereye bırakıldığını söyledi. Sami, gereken önlemlerin alınmasını ve yaptırımların uygulanmasını isteyerek, "Tepeden tırnağa herkes seferber olmuş; Marmara Denizi müsilaj içinde, bu aymazlığı görüyorsunuz. Bu su, buradan Marmara'ya, körfeze akıp, gidiyor. Maalesef bunu defalarca yaptılar. Şu dönemde, Marmara'yı müsilaj belası sarmışken, herkes bunun için seferber olmuşken, bunların yaptığı aymazlığı şiddetle kınıyoruz" dedi.