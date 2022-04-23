Dilovası'nda engelli birey ve ailelerine iftar verildi - Son Dakika
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Dilovası'nda engelli birey ve ailelerine iftar verildi

23.04.2022 14:56
Dilovası'nda engelli birey ve ailelerine iftar verildi

Dilovası'nda engelli bireyler ve ailelerine iftar programı düzenlendi.

Dilovası'nda engelli bireyler ve ailelerine iftar programı düzenlendi.

Tavşancıl Mahallesi'ndeki bir kır bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, DENAD Engelliler Derneği yöneticileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Kaymakam Kubilay, engellerin eğitim ve sevgiyle aşılacağını belirterek, ilçedeki engelli bireyleri iyi şartlarda ve birebir eğitim almaları için bir eğitim merkezini hayata geçireceklerini söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin engelli bireylere sunulan imkanlarla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Kubilay, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için göstereceğimiz yaklaşımda vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızın inisiyatif alması gerekir. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar sosyal hayatta da daha aktif yaşam en doğal haklarıdır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şayir de engelli vatandaşlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Sizlerle beraber olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel. Bizim için sizlerin yeri bambaşka." diye konuştu.

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Hamza Şayir, AK Parti, Dilovası, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dilovası'nda engelli birey ve ailelerine iftar verildi - Son Dakika


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