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Dilovası'nda görüntü kirliliklerinin önüne geçiliyor

11 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ilçedeki mahalle, sokak ve caddelerde görüntü kirliliğine neden olan alanların düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Dilovası'nda görüntü kirliliklerinin önüne geçiliyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ilçedeki mahalle, sokak ve caddelerde görüntü kirliliğine neden olan alanların düzenlenmesi için çalışma başlattı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in göreve başlamasının ardından mahallelerde başlatılan ve eksikliklerin giderilmesi için yapılan taramalar Diliskelesi Mahallesi'nden devam ediyor. Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda her hafta ayrı bir mahalleye giren ekipler, ana arterlerde ve sokaklarda eksik olan ve görüntü kirliliğine neden olan sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren ve herkesin yaşamaktan mutluluk duyacağı bir Dilovası'nı inşa edeceklerini söyleyen Başkan Şayir, "Göreve başladığımız günden bu yana özellikle Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte girdiğimiz tüm mahallelerimizde vatandaşımızın rahatsızlık duyduğu ve anında çözülebilecek sorunların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Her şey daha güzel bir Dilovası için, çocuklarımızın geleceği için. Onlara daha güzel bir Dilovası'nı bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Hamza Şayir, Dilovası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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