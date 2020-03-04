Dilovası'nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilovası'nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Dilovası'nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, her hafta düzenlediği Halk Buluşmaları, aralıksız sürüyor.

Dilovası'nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, her hafta düzenlediği Halk Buluşmaları, aralıksız sürüyor.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, göreve geldiği günden bu yana halkın sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm üretmek için her hafta Salı günleri düzenlediği "Halk Buluşmaları" yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda Halk Günlerine büyük önem veren Başkan Şayir, "Belediye olarak rutin çalışmalarımız devam ediyor. Ancak sosyal belediyeciliğe verdiğimiz önem doğrultusunda halkımızın birebir sorun ve isteklerini de dinlemek ve kısa sürede çözüm üretmeyi öncelikli görevimiz olarak gördüğümüz için Halk Günlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda vatandaşları tek tek dinleyerek gerekli notları alan ve birimlere talimatlarını veren Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızdan hiçbir zaman kopmadık. İlk icraatımız halkımıza kapılarımızı sonuna kadar açmak oldu. Aslında bizim için her gün halk günüdür. Her gün onlarca vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Sorunu, sıkıntısı, öneri ve teklifi olan her vatandaşımızı her Salı devam edecek halk buluşmamıza bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:25:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilovası'nda Halk Buluşmaları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]