Dilovası'nda halk ekmek satışı başladı - Son Dakika

Dilovası'nda halk ekmek satışı başladı

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kurulan büfeler ile vatandaşlara hizmet veren halk ekmek satışı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile artık Dilovalısı'nda da gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kurulan büfeler ile vatandaşlara hizmet veren halk ekmek satışı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile artık Dilovalısı'nda da gerçekleştirilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli'nin bazı ilçelerinde vatandaşa uygun fiyata ekmek satışı projesi Dilovası'nda da başladı. Beş noktada başlatılan halk ekmek satşına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen büfeler Orhangazi, Mimar Sinan Caddesi ve Çok Programlı Lisesi karşısı, Diliskelesi Namık Kemal Parkı, Necmettin Erbakan Parkında satışa başladı. Kurulan halk ekmek büfeleri vatandaşa ucuz ekmek ve unlu mamulleri satışı yapılacak. Vatandaşlar, halk ekmek büfelerinden 07.00-09.00, 12.00-14.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında ekmek alabilecekler.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile halk ekmek büfelerinin ilçemizde de kurularak halkımızın uygun fiyatlarla bu hizmetten faydalanmaları talebimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ilettik. Sağ olsun Başkanımız Tahir Büyükakın talebimiz üzerine ilçemizde de halk ekmek satışı için talimat verdi. Büfelerimiz geçtiğimiz hafta yerleştirildi ve bu hafta da satışa başladı. Halk ekmek projesinin ilçemizde faaliyete geçmesi maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için oldukça önemliydi. İnşallah beş ayrı noktada açılan büfeler ile dar gelirli vatandaşlarımıza büyük avantaj sağlamış olacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dilovası'nda halk ekmek satışı başladı - Son Dakika Ekonomi

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