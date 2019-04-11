Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda İlk Meclis Gerçekleşti

Dilovası'nda İlk Meclis Gerçekleşti

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Başkan Hamza Şayir ve meclis üyeleri ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Dilovası'nda İlk Meclis Gerçekleşti, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Başkan Hamza Şayir ve meclis üyeleri ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Yerel seçimlerin ardından Dilovası Belediye Meclisi ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısı Dilovası Belediye salonunda 9 AK Parti Meclis üyesi, 6 SP Meclis üyesi ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. İlk meclis toplantısına AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve SP Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel'de katıldı. Mecliste 17 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşüldü.

Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Halkımızın teveccühü ile hep birlikte Dilovası'na hizmet etmek için bu onurlu göreve geldik. Hep birlikte 50 bin insanımızın daha güzel bir Dilovası'nda yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Dürüst, adaletli ve şeffaf olacağız. Dilovası'nın geleceğini hep birlikte imar edeceğiz. Dilovası'na daha güzel hizmetler yapabilmek için bu göreve geldik. Dilovası'nda inşallah 5 yılsonunda iz bırakmış bir başkan ve meclis üyeleri olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Şimdiden tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından gündem maddelerine geçti. İlk meclis toplantısı olmasından dolayı meclis üyeleri komisyon ve üye seçimleri yaptı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:59 Kaynak: İHA
Hamza Şayir, Dilovası, Politika
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