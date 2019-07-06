Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda iş kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Dilovası'nda iş kazası: 1 ölü

53 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner üreten fabrikada yükleme sırasında düşen işçi hayatını kaybetti.

Dilovası'nda iş kazası: 1 ölü, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner üreten fabrikada yükleme sırasında düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Makineciler Organize Sanayi Bölgesindeki konteyner üretimi yapan fabrikada işçi Erdoğan Aydın, yükleme esnasında halatın kopması sonucu düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:57 Kaynak: AA
Dilovası, Aydın, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddia edildi Yavru köpeği faraşla dereye atan işçi için karar verildi! Sarıgöl'de arı sokma vakaları: 1 ölü, 1 yaralı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda iş kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]