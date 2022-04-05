DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI - Son Dakika
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DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI

05.04.2022 18:22

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında meydana geldi. GEBKİM'den çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki 34 CGG 471 plakalı TIR ile Valiler Bulvarı'ndan gelen ve işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı 41 P 9821 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI
DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI
DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI

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Organize Sanayi Bölgesi, Ayhan Yılmaz, Midibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİLOVASI'NDA İŞÇİ MİDİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 25 YARALI - Son Dakika
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