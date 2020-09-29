Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı - Son Dakika

Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, meydana gelen yağışın ardından Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kömür tozları Çatalçeşme derelesinin renk değiştirmesine neden oldu.

Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, meydana gelen yağışın ardından Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kömür tozları Çatalçeşme derelesinin renk değiştirmesine neden oldu. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği İsmail Sami kömür tozlarının dereleri ve İzmit Körfezi'ni kirlettiğini söyledi.

Dilovası ilçesinde bulunan Çatalçeşme Deresi kömür tozları nedeniyle bugün yağmur yağışı sonrası siyah aktı. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden dereye karışan tozlar nedeniyle suyun rengi siyaha dönüştü. Yağışlarla birlikte kömür tozlarının derelere sonra da İzmit Körfezi'ne akarak kirliliğe neden olduğunu söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği İsmail Sami, "Maalesef her yağmur yağdığında Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden akan siyah kömür tozları hem derelerimizi kirletiyor hem de derelerden Marmara Denizi'ne akarak, denizlerimizi kirletiyor. Bu da zaten ekosisteme ve ekolojik dengeye ciddi anlamda aykırı bir durum. Denizlerimizde yaşayan binlerce canlı var hepsine doğrudan zarar veriyor." dedi.

Biran önce Kömürcüler OSB'nin kapatılmasını istediklerini söyleyen Sami, "Kömürcüler OSB'nin  bir an önce kapatılmasını istiyoruz. Burasıyla alakalı bir söz verildi ve sene sonundan sonra bir daha kömür alınmayacağı söylendi. Şu an o bölgede ciddi anlamda bir kömür yığınağı var sanki yıllarca devam edecekmiş gibi bir depolama var. Eğer sene sonunda kapatılacaksa artık kömür alınmaması gerekiyor. Hala kirlilik ve pislik devam ediyor.Maalesef bu dereler insanların yaşam alanlarının içinden geçiyor, konutların arasından dökülüyor. Derelerin hepsinin çevresinde koruma yok, bazen çocuklarımız dereye iniyor. Daha öncesinde burası yüzülebilir bir alanken şu anda çocuklarımız bu kirlilik ve pislik ile karşılaşıyorlar." diye konuştu.


Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı
Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı
Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı
Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı
Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, İzmit, Kömür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dilovası'nda kömür tozları nedeniyle dere siyah aktı - Son Dakika

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