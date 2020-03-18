Dilovası'nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilovası'nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Dilovası'nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı

6 saat önce

Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

Dilovası'nda korona virüs önlemlerini yoğunlaştırıldı, System.String[]

Dilovası Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.


Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri ve duraklarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından, mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yıkama ve dezenfektan aracı ile ilaçlanıp, yıkandıktan sonra ve etrafı kireçlenerek mikroplardan arındırılıyor. Çalışmalar kapsamında otobüs durakları, çocuk parkları ve ibadethaneler de ilaçlanarak virüs kaynağı olabilecek mikroplardan arındırıyor.


Korona virüse karşı çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu virüsün yayılmasını önlemek ve halkımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince dezenfekte çalışmalarımızı yürütürken, halkımızın da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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