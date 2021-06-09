Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de başlatıldı.
Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle müsilaj tehdidine dikkati çekmek için ilçedeki sahilde etkinlik düzenlendi.
Sahil temizliğinin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dalgıçlarla dalarak su altında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Şayir, Marmara Denizi'nin göz bebekleri olduğunu, etkinliğin ciddi farkındalık oluşturacağını belirterek, çalışmalarla denizin eski güzelliğine kavuşacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dilovası'nda müsilaj temizleme çalışması yürütülüyor - Son Dakika