Dilovası'nda okul servislerine denetim - Son Dakika

KOCAELİ, Dilovası'nda okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler yapıldı.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay'ın talimatıyla kaymakamlık koordinesinde Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Denetim Ekipleri servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde 829 okul servis aracı sorgulandı. 88 servis aracına ceza kesildi. 9 servis aracı trafikten menedildi. Denetimlerde toplam 42.460,00 lira idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, "Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerimizin eğitim yuvalarımıza güvenli bir şekilde taşınması için okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini, yapılan bu denetimlerde trafik kurallarına uyan servis şoförlerimize ve özverili bir şekilde çalışan güvenlik birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum." dedi.