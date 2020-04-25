Dilovası'nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dilovası'nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Dilovası'nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

6 saat önce

Dilovası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen "Evde Kal Şiir Oku" ödüllü şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dilovası'nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Dilovası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen "Evde Kal Şiir Oku" ödüllü şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Dilovası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve eğitimlerini evinden sürdüren İlköğretim 1-2-3 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik 23 Nisan temalı "Evde Kal Şiir Oku" ödüllü şiir yarışması düzenledi. 17-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya yaklaşık 250 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin evinde okudukları "23 Nisan temalı" şiirleri videoya kaydederek Dilovası Belediyesi 'Whatsapp' hattına göndererek katıldıkları yarışmada, yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencileri, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve ilçede görev yapan öğretmenlerden teşekkül eden uzman bir jüri belirledi. Yarışmada dereceye girerek birinci olan Asya Zengin'e 1000 TL'lik, ikinci Doğukan Erekliye 500 TL'lik ve üçüncü olan Yaren İşlican'a ise 250 TL'lik ödülleri takdim edildi. Yarışmada ayrıca jüri özel ödülleri de verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Songül Dereli'nin elinden aldılar.


23 Nisan'ı gelecek yıl daha güzel ve coşkulu kutlayacaklarını ifade eden Başkan Şayir, "Salgın nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kısıtlı etkinlikler ile icra etsekte, önümüzde ki yıl daha coşkulu bir şekilde kutlayacağımızın sözünü veriyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Ayrıca yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimizi de tek tek tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden değerli güzel şiirlerdi. Dereceye girerek ödüllerini alan öğrencilerimiz dışında, yarışmamıza katılan tüm öğrencimize de çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimiz ile evlerine göndereceğiz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

23 Nisan, Dilovası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:32 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 22:31:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilovası'nda şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]