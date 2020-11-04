Dilovası'nda su kesintileri en aza inecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek hatta alt yapı çalışması gerçekleştiriyor.

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu alt yapı yenilemesi gerçekleştiriyor. Diliskelesi Mahallesinden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi'ndeki içme suyu hattı, demir borular kullanılarak yenileniyor. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu alt yapısı yenileniyor.

Diliskelesi Mahallesi'nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen alt yapı imalat çalışmasında 500 mm demir borular kullanılıyor. - KOCAELİ