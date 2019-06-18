Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda sünnet şenliği kayıtları başladı
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Dilovası'nda sünnet şenliği kayıtları başladı

1 saat önce

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenecek sünnet şenliği için kayıtlar başladı.

Dilovası'nda sünnet şenliği kayıtları başladı, System.String[]
Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenecek sünnet şenliği için kayıtlar başladı.

Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni bu yıl da düzenleniyor. Şölen için kayıtlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bulunan görevliler tarafından alınmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 400 çocuğun sünnet edildiği sünnet şöleninde bu yıl da sünnet çağına gelmiş tüm çocukların sünnet edilmesi planlanıyor. Hazırlanan organizasyonla her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce Dilovası'nda yaşayan çocuk, en sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz sünnet olurken, Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için hazırlanan sünnet şöleninde çok renkli anlar yaşanacak. Sünnet kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü başladı ve 28 Haziran Cuma günü sona erecek. Sünnet programı ise Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, " Dilovası'nın fiziki anlamda gelişimi ve hızla değişiminin yanı sıra sosyal projelere de büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını Dilovası Belediyesi olarak karşılamaktan da son derece mutluyuz. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Çocuklarımızın bu anlamlı gününde mutluluklarını paylaşmak için biz vatandaşımızın her zaman yanındayız" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Şölen, Dilovası, Yaşam
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