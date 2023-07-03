Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareketli saatler! Mahalleli, Suriyelilerin taşkınlık çıkardığı iddiasıyla yürüyüşe geçti - Son Dakika
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareketli saatler! Mahalleli, Suriyelilerin taşkınlık çıkardığı iddiasıyla yürüyüşe geçti

03.07.2023 01:06

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bölge halkı, Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sloganlar eşliğinde sokakta yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı attılar.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü.

KÖPEK ZEHİRLEDİKLERİ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı attığı duyulurken, söz konusu Suriyeli grubun sahibi olan bir köpeği zehirlediği iddia edildi.

"MAHALLELİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ"

Zafer Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Ufukhan Aslan, Dilovası'ndaki görüntülere ilişkin paylaştığı videoda şu sözlere yer verdi: "Sahibi olan bir köpeği zehirleyerek öldürmüş Suriyeliler. Mahalleli duruma tepki gösterince, Suriyeli 150-200 kişilik grup ellerinde satır, taş ve sopalarla sokağa çıkıp resmen terör estirmişler. 10 kişinin deport edildiğine dair emniyet müdürü bize bir bilgi verdi"

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildikleri bildirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir."

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