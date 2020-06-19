Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (4) - Son Dakika

Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (4)
100 KARAYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDID-100 Karayolu Dilovası mevkisinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı.
D-100 KARAYOLU'NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDI
D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın boş olan depolama sahasını sular bastı. Dilovası ilçesi içerisinde birçok yolu sular basarken, araçlar güçlükle ilerledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:23 Kaynak: DHA
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