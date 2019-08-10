Dilovası'nda yangın
25 dakika önce
Dilovası ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.
Dilovası Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:32 Kaynak: AA
ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Mahallesi 301. Sokakta Vacip Mengübeti'ye ait evin tandırlığında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen Mevlüde Mengübeti de olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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