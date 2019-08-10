Son Dakika Haberleri: Dilovası'nda yangın
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Dilovası'nda yangın

25 dakika önce

Dilovası ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.

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Dilovası ilçesinde bir evin tandırlığında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 301. Sokakta Vacip Mengübeti'ye ait evin tandırlığında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen Mevlüde Mengübeti de olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dilovası, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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