Dilovası'nda yeni yıl öncesi denetim - Son Dakika

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi yapılan denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı ve börek imalathanelerin genel temizliği ve gıdaların son kullanma tarihleri kontrol edildi.



Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi ilçe merkezinde gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Yeni yıl öncesinde iş yerlerini sıkı denetime alan ekipler, yapılan denetimlerde satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti. Zabıta İhtisas Denetim ekipleri yaptıkları denetimde, tarihi geçmiş çok sayıda meyve suyu, gazlı içecek zeytin yağı ve pasta yapımında kullanılan kremalar tespit etmiş olup imhalarını gerçekleştirmişlerdir. İşyerleri hakkında yasal işlemler yapılmıştır.



Dilovası halkının sağlığını korumak için zabıta ekiplerinin denetimlerini kesintisiz devam ettireceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı bir ortamda girebilmesi için denetimlerimizi ilçe genelinde sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı için yapılan denetimlerimizde Zabıta ekiplerimiz tespit ettikleri uygunsuz ürünleri imha etmiş. İşyerleri hakkında da gerekli yasal işlemleri başlatmışlardır. Her şey sağlıklı ve mutlu Bir Dilovası için bu tür denetimler sürecektir" dedi. - KOCAELİ